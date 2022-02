Zahlreiche Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag, 6. Februar, die Polizei in Strausberg auf Trab gehalten. Zunächst veranstalteten sie eine, nach den geltenden Corona-Regeln unerlaubte Party in einem Waldstück in Strausberg Vorstadt. Zeugen hatten den Notruf gewählt und die Polizei entsandte...