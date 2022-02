Ist Strausberg ein gefährliches Pflaster? Die Polizeimeldungen aus den zurückliegenden Monaten lassen diesen Verdacht aufkommen. Im Juli vergangenen Jahres wollte ein maskierter Mann am Parkplatz an der Heerenseeallee einen Imbissbetreiber überfallen und bedrohte ihn mit einem Messer. Nur durch Zeugen konnte die Tat vereitelt werden.

Am 20. Januar randalierte ein 18-Jähriger in Fredersdorf und Strausberg. Bei ihm fand die Polizei ein Einhand- und ein Butterflymesser.

Weiterer Vorfall im Januar

Am 23. Januar waren drei Jugendliche in den frühen Morgenstunden an der Straßenbahnhaltestelle „Am Stadtwald“ unter Vorhalt eines Messers bedroht und von einem 17-Jährigen zur Herausgabe der von ihm getragenen Jacke und anderer persönlicher Dinge aufgefordert worden.

Nun gab es wieder einen Fall, bei dem ein Messer im Spiel war. Wie die Polizei am Dienstag, 8. Februar, mitteilte, saß ein Mann in der Nacht zuvor in seinem Auto auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Herrensee. Gegen zwei Uhr kamen zwei unbekannte Männer auf ihn zu.

Einer hielt ein Messer in der Hand. Sie forderten von dem 26- Jährigen im Auto die Herausgabe von Geld, Handy und Autoschlüssel. Nachdem er sein Geld übergeben hatte, gingen die beiden Männer in Richtung Handelscentrum. Der 26-Jährige erstattete Anzeige, worauf die Polizei im Stadtgebiet nach den Männern suchte, doch sie bleiben unerkannt.