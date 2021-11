Großer Ärger für einen landwirtschaftlichen Betrieb in Prötzel. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind zwischen dem 4. und 11. November Diebe auf einem Firmengrundstück an der Sternebecker Straße unterwegs gewesen. Dort sind mehrere Mähdrescher der Marke Claas abgestellt.

Aus diesen bauten die bisher unbekannten Täter verschiedene Technikteile aus – darunter Steuerungsmonitore, GPS-Technik und Lenkelektronik. Sie verschwanden laut der Polizei mit den Teilen und hinterließen einen Schaden von etwa 30.000 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf.