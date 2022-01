Der Sachschaden ist erheblich: Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (25. Januar) in Fredersdorf-Vogelsdorf ein hochwertiges Wohnmobil gestohlen. Wie von der Polizei zu erfahren war, hatte der Eigentümer das Fahrzeug in der Zeppelinstraße in Fredersdorf-Nord abgestellt. Dort ...