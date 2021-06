In der Ernst-Thälmann-Straße leinte ein Hundebesitzer sein Tier an einem Fahrradständer an und ging in ein Geschäft. Als ein weiterer Hundebesitzer an dem Geschäft vorbeilief, gingen die Hunde aufeinander los. Der Hundebesitzer wollte eingreifen und wurde vom angeleinten Hund gebissen. Dann schleuderte der Hundebesitzer den Fahrradständer samt angeleinten Hund durch die Gegend.

Bisswunde im Krankenhaus in Strausberg behandelt