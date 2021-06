Unbekannte haben in der Mahlsdorfer Straße in Hönow einen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro hinterlassen. In der Zeit vom 14. Juni, 10 Uhr, und dem 15. Juni, 9 Uhr, haben sie auf dem Dach eines Lebensmittelmarktes Kühlaggregate und eine Fotovoltaikanlage besprüht.

Zudem war eine Seitenwand und ein Geländer mit blauer Farbe beschmiert.