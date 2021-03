Ein 37-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend im Edeka in Petershagen an der Hermannstraße für viel Aufsehen. Die Polizei wurde gegen 19 Uhr alarmiert und eilte dorthin, weil der Mann in dem Supermarkt randalierte und sich nicht mehr beruhigen konnte. Laut Polizeiangaben hat der 37-Jähirge Werbe...