Am Klosterfelder Weg in Rehfelde hat ein Mann am späten Donnerstagabend noch nach dem Rechten gesehen. Gegen 22.30 Uhr traf er dort aber auf drei unbekannte Personen. Laut Ermittlungen der Polizei hat Grundstückseigentümer die Männer angesprochen.

Die reagierten allerdings aggressiv und griffen den Rehfelder an. Einer schlug dem Grundstücksbesitzer eine Bierflasche auf den Kopf. Im Anschluss an die Attacke rannten die Angreifer in unterschiedliche Richtungen davon. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.