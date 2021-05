Am 1. Oktober 2020 stahlen junge Männer (Fotos) in zwei Lebensmittelmärkten in Neuenhagen aus der Kleidung, bzw. aus einem Einkaufbeutel betagter Kunden die Portemonnaies. Darin befanden sich jeweils dreistellige Geldbeträge. Zur fraglichen Tatzeit wurden folgende Personen von Kameras in den Märkten aufgenommen, welche die Diebe sein könnten.

Wer erkennt die Männer? Wer weiß, wo sie sich aufhalten?

Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341/3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.