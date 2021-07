Schock für einige Autofahrer in Müncheberg: Wahrscheinlich am Donnerstag in den Morgenstunden haben Unbekannte in der Straße Am Bahnhof Luft aus den Reifen mehrerer Autos gelassen, die dort geparkt waren.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren vier Fahrzeuge betroffen, die neue Reifen brauchten, bevor man mit diesen wieder fahren konnte. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro.