An einem Gebäude in der Lindenallee in Fredersdorf-Vogelsdorf befanden sich am Nachmittag des 13.10.2020 schwarze Graffitis, die unleserliche Schriftzüge beinhalteten.

Mit schwarzen und weißen Eddingstiften beschmierten unbekannte Täter die Eingangstür des beschmierten Gebäudes zudem mit einem Spruch, der Hitler verherrlicht. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.