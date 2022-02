Erneut ist es in Strausberg zu einem Überfall gekommen, bei dem Kleidung geraubt wurde und ein Messer im Spiel war. Diesmal erwischte es einen 13-jährigen Jungen. Laut Polizeiangaben war das Kind am Mittwoch, 23. Februar, mit einem Freund gegen 19 Uhr in der Straßenbahn in Richtung Vorstadt unterwegs. Aus einer größeren Gruppe Jugendlicher heraus kamen dann drei junge Männer auf sie zu. Die Jugendlichen forderten den 13-Jährigen auf, seine Schuhe auszuziehen und ihnen auszuhändigen. Das wollte der Junge natürlich nicht und weigerte sich anfangs.

Da er aber feststellen musste, dass einer der Räuber ein Messer in der Hand hielt, zog er seine Turnschuhe aus. Laut Polizeiangaben handelte es sich dabei um Nike Air Max in den Farben Orange und Grau. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln jetzt zu den Tätern und zum Verbleib der Schuhe.