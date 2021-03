Am Abend des 03.03.2021 entdeckte ein Mann beim Verstauen seiner Einkäufe auf einem Parkplatz in der Hohensteiner Chaussee in Strausberg ein Fahrrad, das ihm sehr bekannt vorkam. Tatsächlich stellte er bei genauerem Hinsehen fest, dass es sich um genau jenes Rad handelte, welches ihm im November 2020 gestohlen wurde. Der 18-Jährige, der nun mit dem Fahrrad unterwegs war, musste es herausgeben und erhielt eine Anzeige.

Die folgenden Ermittlungen werden zeigen, ob er mit dem Diebstahl in Verbindung zu bringen ist.