Im Berliner Ortsteil Hellersdorf ist am Donnerstagabend ein 16-jähriger Junge schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Jugendliche gegen 21.15 Uhr mit einem Gleichaltrigen im Jelena-Santic-Friedenspark in Streit, bei dem er mit einem Messer attackiert wurde. Dabei erlitt er die schweren Blessuren am Oberkörper, wobei auch inneres Organ verletzt wurde.

Tatverdächtiger ist bereits festgenommen

Er kam in ein Krankenhaus und musste dort notoperiert werden.Der Jugendliche wird laut der Polizei weiterhin stationär behandelt. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) konnte den geflüchteten Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.