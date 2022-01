Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln gegenwärtig zum Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung. Am 20.01.2022, gegen 16:45 Uhr hatten zwei Jugendliche Steine auf zwei elf Jahre alte Jungen geworfen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihren Fahrrädern im Tunnel neben der Sparkasse in der Großen Straße in Strausberg unterwegs gewesen waren. Nach ersten Erkenntnissen trugen die Täter schwarze Kleidung und hatten ihre Gesichter maskiert. Die Steine trafen die Fahrräder der Kinder, welche dadurch beschädigt wurden.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich bei ihnen unter der Rufnummer 03341 3300 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) zu melden.