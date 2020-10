Zwei unbekannte Männern haben in der Zeit vom 19. Februar 2020 bis zum 4. März 2020 in verschiedene Supermärkten Geld aus den Kassen gestohlen. Sie waren in verschiedenen Märkten wie EDEKA, Rewe und Netto in Müncheberg, Altlandsberg, Hoppegarten und Neuenhagen unterwegs.

Diese beiden Männer werden von der Polizei gesucht.

© Foto: Polizei

Kassiererinnen abgelenkt und Geld gestohlen

Nach ersten Erkenntnissen begab sich jeweils ein Mann in den Kassenbereich der Discounter und bat die jeweiligen Kassiererinnen, Geld zu wechseln. Während der Wechselvorgänge, kam der zweite Unbekannte dazu und lenkte die Kassiererinnen ab. Die beiden Männer konnten auf diese Weise unbemerkt Geld entwenden. Die Mitarbeiterinnen haben die Täuschungen nicht sofort bemerkt.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht.

© Foto: Polizei

Auch dieser Mann wird von der Polizei gesucht.

© Foto: Polizei

Hinweise aus Bevölkerung erbeten

Der Kriminalpolizei, die in den Fällen ermittelt, liegen jetzt Fotos der beiden Männer vor. Wer erkennt diese Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten geben?