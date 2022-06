In Petershagen-Eggersdorf sind zwei Jugendliche Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereist kurz vor Weihnachten 2021 am Bahnsteig in Petershagen. Am 22. Dezember waren dort die zwei Jugendlichen von einer bislang unbekannten Person angesprochen worden, die sie aufforderte und bedrängte, persönlichen Gegenstände herauszugeben.