Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu einem Raub, der am 16. Januar 2022 in Rüdersdorf begangen wurde. Zwei Maskierte hatten gegen 19:15 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße Am Stolp betreten und unter Vorhalt einer offensichtlichen Schusswaffe Geld gefordert.

Als ihnen das Geld nicht schnell genug übergeben wurde, griffen die Täter selbst zu und nahmen sich Bargeld aus einer der Kassen. Damit flüchteten sie dann vom Tatort. Der Einsatz eines Fährtenhunds der Polizei führte vor Ort jedoch nicht zu einem Erfolg. An einer Brücke an der BAB 10 , wo die nun Gesuchten offensichtlich in ein Fahrzeug stiegen, verlor sich ihre Spur.

Welche Details sind zu den Tätern bekannt?

Die Polizei hofft nun mit der Veröffentlichung von Fotos auf Hilfe von möglichen Zeugen. Einer der Täter wird als schlanker Mann im Alter von 25 bis 35 Jahren und längeren Haaren beschrieben.

Einer der Täter trug solche Turnschuhe.

© Foto: Quelle Polizei

Er trug schwarze Sneaker mit weiß/roter Sohle und hatte eine blaue Umhängetasche mit weißen Streifen sowie einer an den schmalen Seiten der Tasche aufgebrachten Flagge der Vereinigten Staaten bei sich.

Sein Komplize ist demnach ebenfalls zwischen 25 und 35 Jahre alt. Von kräftiger Statur trug er eine helle Jeans mit Flicken, eine Daunenjacke mit orangefarbenem Innenfutter sowie ein schwarzes Basecap mit weißem Schriftzug „SRX/S-Wear“.

Wer kennt das Cap mit diesem Schriftzug?

© Foto: Quelle Polizei

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Wer kennt diese Männer und kann Auskunft zu deren Identität geben?