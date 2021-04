Die Gutgläubigkeit einer Frau in Strausberg haben Kriminelle am Dienstag ausgenutzt. Diese haben laut Ermittlungen der Polizei die Rentnerin zur Mittagszeit angerufen und sich Vertreter der Staatsanwaltschaft ausgegeben. Der angebliche Staatsanwalt behauptete am Telefon, dass der Sohn der Rentnerin...