In Eggersdorf in der Straße Am Markt sind am Samstagnachmittag zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gelang einem der Langfinger die Flucht, während sein Komplize festgehalten werden konnte. Dabei handelte es sich um einen zwölf Jahre alten Jungen...