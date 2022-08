Ein Mann hat am Donnerstagabend in Prötzel für Unruhe und Angst gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief der offensichtlich betrunkene Mann durch das Dorf und betrat dabei wahllos Grundstücke. Zudem beschmierte er Haustüren und drohte Passanten mit dem Tode. Außerdem beschädigte der Mann mehrere Blumenkästen mit einem Jagdmesser.