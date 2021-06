Ein Schuljahr ist bald um, es war das erste für die ASG-Schule in Hönow. Seit 2020 betreibt die Anerkannte Schulgesellschaft mbH die Gebäude der ehemaligen Grundschule in privater Hand. Sah man vor fast einem Jahr noch Fragezeichen in den Augen von Schulleiter Alexander Planken, sind diese jetzt ...