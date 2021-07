Der American LaFrance von Daniel Piller, der am Freitagnachmittag in Strausbergs Große Straße bei der 1. Preußen Klassik Rallye einbog, klingt so, wie es sich manche Motorsportfreunde für ihre deutlich jüngeren Autos wünschen: Sein Vier-Zylinder von 1915 blubbert laut und hat einen Hubraum von unglaublichen 10,5 Litern. Zum Vergleich: der herkömmliche deutsche Straßenflitzer hat eine Leistungsfähigkeit um die 1,0 bis 2,5 Liter Hubraum.