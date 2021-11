Es ist nicht ohne, in Wegendorf als Fußgänger im öffentlichen Straßenverkehr. In der viel befahrenen Straße Buchholzer Siedlung lassen viele Autofahrer, die aus Richtung Buchholz kommen, ihr Gefährt ab dem Ortsschild austrudeln. So beschreiben es jedenfalls einige bei einer Polizeikontrolle. D...