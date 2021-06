Abschied im Chefsessel in großer Runde: Dagmar Schröder (Mitte) geht in den Ruhestand. Eltern, Kollegen und Kommune schenkten ihr alles für ein Hochbeet. Ihre Kollegen der Grundschule in Petershagen-Eggersdorf haben zudem das Schulmusical in einer neuen Version von Karin Jänsch als Film aufgenommen. © Foto: Markus Kluge