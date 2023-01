Auf der S Bahnlinie 5 kommt es derzeit zwischen Kaulsdorf und Strausberg zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund dafür waren polizeiliche Maßnahmen in einem S-Bahn-Zug der Linie S5 am Bahnhof Kaulsdorf. Vorausgegangen war ein Einsatz der Polizei am Bahnhof Hoppegarten, dort soll es gegen 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener gekommen sein. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, sollen einige von ihnen mit einem Zug der Linie S5 in Richtung Berlin vom Ort des Geschehens geflüchtet sein.

Bundespolizei und Einsatzkräfte aus Berlin und Brandenburg kontrollierten mehrere Jugendliche nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof Hoppegarten.

© Foto: Dominik Totaro Einsatzkräften der Berliner, Brandenburger und der Bundespolizei gelang es jedoch den Zug in Kaulsdorf zu stoppen.