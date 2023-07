Bauarbeiten am Bahnhof Hegermühle – Fahrgäste müssen umsteigen

S-Bahn S5 in Strausberg

Die schlechte Beleuchtung am S-Bahnhof Hegermühle soll erneuert werden. Die S-Bahn Berlin startet am 17. Juli mit der Sanierung des Bahnsteigs, Fahrgäste der S5 müssen dann in Busse umsteigen.