Das morgendliche Lüften werden die betoffenen Rehfelder so schnell nicht vergessen: Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten am frühen Montagmorgen ab 6 Uhr ihre Fenster geöffnet, um die Räume zu lüften. Etwa ein halbe Stunde später entdeckten sie in ihrem Wohnzimmer Schuhspuren – die gehörten aber zu niemandem, der dort wohnt. Wahrscheinlich hatte jemand die Gunst der Stunde genutzt und war durchs Fenster in die Wohnung eingestiegen...