Jenny ist 39 Jahre alt und wohnt seit zwei Jahren in Altlandsberg, während sie weiterhin in Berlin ihren eigenen Friseursalon betreibt. „Mein Leben dreht sich ansonsten viel um meine drei Hunde, mit denen ich von meinen lieben Nachbarn in meiner Siedlung mit offenen Armen empfangen wurde. Ich bin nun überglücklich, endlich angekommen zu sein“, schreibt sie. „Ich genieße jeden Tag die ausführlichen Spaziergänge mit meinen Hunden und denen meiner Nachbarn in der wunderschönen Natur von Brandenburg. Deshalb auch ganz liebe Grüße an unsere Hundegruppe!“

