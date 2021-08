Mehr als 300 Jahre Hönower Schulgeschichte wird am Sonnabend mit der Einschulungsfeier der Gebrüder-Grimm-Grundschule fortgeschrieben. Das ist willkommener Anlass für den Arbeitskreis Ortsgeschichte im Verein der Gartenfreunde, seine Arbeit an der Broschüre „Über 300 Jahre Schulgeschichte in Hönow“ erneut ins Gedächtnis zu rufen. Etwa ein Jahr lang hat der Arbeitskreis recherchiert, Zeitzeugen der vergangenen Jahrzehnte befragt und das...