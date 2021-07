Die Polizei sucht Zeugen, die dabei helfen können, einen schweren Unfall aufzuklären, der sich bereits am Sonnabend, 3. Juli, im Berliner Stadtteil Hellersdorf am Cottbusser Platz ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief eine 46-jährige Frau gegen 2 Uhr am Cottbusser Platz auf dem Gehweg und überquerte die Zufahrt zum Penny-Parkplatz. Auf der Zufahrt fuhr sie dann ein Auto um, welches aus Richtung der Hellersdorfer Straße kam. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am ganzen Körper zu.

Autofahrer wendete und fuhr davon

Das Auto fuhr noch über den Parkplatz des Discounters, wendete, und entfernte sich anschließend wieder über die Hellersdorfer Straße. Passanten alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die 46-Jährige kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Von dem Unfallfahrer fehlt aber jede Spur.

Die Polizei Berlin fragt: Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Unfallgeschehen und zum beteiligen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Rufnummer 030 4664372800/801 oder an jede andere Polizeidienststelle.