Eine junge Frau krachte am Mittwochnachmittag in Hoppegarten bei Müncheberg auf der B1/B5 in Richtung Berlin mit ihrem Pkw an einen Baum. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie von der Straße ab. Aufgrund der Bergung kam es auf der viel befahrenen Straße zu einer etwa einstündigen Sperrung. ...