Es war eines der schlimmsten Unglücke der jüngeren Geschichte in Buckow: Ende Oktober brannte in der Perle der Märkischen Schweiz ein Wohnbungalow. Mehr als 40 Feuerwehrleute aus verschiedenen Einheiten in Märkisch-Oderland waren zum Grundstück am Weinbergsweg ausgerückt, um das Feuer zu bekä...