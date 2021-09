Nach einem tödlichen Unfall Anfang Juli vergangenen Jahres auf der Landesstraße 303 zwischen Eggersdorf und B 1 am Abzweig Tasdorfer Straße waren wieder einmal Stimmen laut geworden, die auch an der Stelle eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h forderten. Damals hatte ein 82-Jähriger an de...