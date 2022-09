Die Autobahn-Anschlussstelle der A10 in Rüdersdorf wird ab 6. Oktober um 18 Uhr gesperrt. Die Rampen erhalten bis zum Anschluss an die Landesstraße 302 jeweils neue Asphaltdeckschichten. Zuvor wird die Verkehrsführung auf einer Fahrbahn sowie der Verzögerungsspur der Autobahnausfahrt verändert.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 25. November. Die Anschlussstelle bleibt bis dahin für den Verkehr geschlossen. Umleitungen über Berlin-Hellersdorf werden ausgeschildert. Das teilte die Autobahn Nordost GmbH am 28. September mit.

Der Mitteilung des Bundesbetriebs zufolge läuft die Sanierung des östlichen Berliner Rings (A10) zwischen Berlin-Hellersdorf und Rüdersdorf in beiden Fahrtrichtungen seit Juni: Die Betondecke der Fahrbahn wird in Richtung Dreieck Spreeau durch einen modernen Asphaltoberbau ersetzt, in Richtung Dreieck Barnim wird die bereits vorhandene Asphaltdeckschicht erneuert. Die nächste Woche beginnenden Arbeiten an der Anschlussstelle Rüdersdorf läuten die letzte Bauphase ein.