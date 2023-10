Der Bahnübergang an der Niederheidenstraße in Neuenhagen bei Berlin ist ab Montag (9. Oktober) gesperrt. Bereits ab 7 Uhr geht dann dort nichts mehr für Kraftfahrer.

Fußgänger und Radfahrer haben dagegen auch während der Bauzeit weiter die Möglichkeit, den Bahnübergang zu überqueren. Radfahrer sollten aber aus Gründen der Verkehrssicherheit absteigen und ihr Zweirad schieben, um von einer auf die andere Seite zu gelangen, empfiehlt die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin auf ihrer Homepage.

Dringende Gleisarbeiten in Neuenhagen

Bahnhof Neuenhagen Große Schäden nach Explosion – Kauf von Fahrkarten nicht möglich Neuenhagen bei Berlin Grund der Sperrung sind laut einer Mitteilung der BUG Verkehrsbau SE vom 4. Oktober „dringend erforderliche Arbeiten“ an den Gleisen. Diese dauern nach Auskunft des im Auftrag der Deutschen Bahn tätigen Unternehmens voraussichtlich knapp drei Wochen. Die Sperre soll demzufolge am Freitag, 27. Oktober, aufgehoben werden – laut BUG aber erst gegen 16 Uhr.

Kraftfahrer sollten den Bahnübergang in der Niederheidenstraße während der Bauzeit von vornherein meiden. Ansonsten drohen dort Chaos, Stau und lange Wartezeiten. Eine Umleitung ist laut der Gemeinde Neuenhagen ausgeschildert. Sie verläuft via Rathausstraße, Sankt-Georgs-Weg, Rudolf-Breitscheid-Allee, Lindenallee, Goetheallee, Poststraße, Am Güterbahnhof, Hoppegartener Straße und Niederheidenstraße – oder eben in umgekehrter Richtung.