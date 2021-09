Strausberger sind in diesem Jahr einiges an Baustellen, Umfahrungen und Einschränkungen gewöhnt. Nun kommt eine weitere Maßnahme hinzu, die eventuell zur Staufalle werden könnte. Die Instandsetzung der Kreuzung Elefantenpfuhl (Landesstraße 23/ Berliner Straße) in Strausberg beginnt am Montag, ...