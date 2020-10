Der Andrang und Förderwille waren groß, erzählt der Vorsitzende Detlef Börold beeindruckt: „Nur durch die schnelle Spendenbereitschaft war die Umsetzung unseres Projektes möglich.“ Nun vervollkommnen Bänke die Aussicht des Schlossareals. Die Fördergesellschaft Schlossgut Altlandsberg konnte innerhalb von drei Monaten Sponsoren finden, die sich jeweils als Paten mit Namensschildern darauf verewigen konnten. In nur weiteren drei Monaten wurden die Holzbänke in Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde nach kulturhistorischen Vorgaben hergestellt – streng abgestimmt in Farbe und Material.

Neuanschaffungen durch ehrenamtliches Engagement

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten auf dem Schlossgut haben 29 Vereinsmitglieder in ehrenamtlicher Arbeit für Investitionen gesorgt. So wurden ein neuer Kronleuchter und ein Läutewerk für die Schlosskirche sowie ein Bronzemodell des Hohenzollern-Schlosses angeschafft. In Führungen vermittelt der Verein geschichtsträchtige Besonderheiten und informiert über den Standort.

Von den 14 angeschafften Bänken, die ab sofort zum Inventar des Schlossguts gehören, wurde ein Musterexemplar von der Stadt mit Blick auf den Park finanziert, eine hat sich der Verein in Nachbarschaft zur Stadtkirche an der Spitze des Schlossplatzes gegönnt. Die anderen sind mit und ohne Rückenlehne, 850 bis 1600 Euro Wert, auf dem gesamten Gut arrangiert, von Vereinsmitgliedern und Privatleuten gesponsert worden.

Gesicherte Bank

Heike und Peter Agsten aus Eggersdorf „fördern nur“ die Anliegen des Vereins, sagen die frisch gebackenen Bank-Paten. Genau wie sie wollte sich Barbara Rzežacz unbedingt eine Bank neben der Schlosskirche sichern – „um dort in Konzertpausen Platz nehmen zu können“, sagt die Sponsorin schmunzelnd. Doch die Bänke gehören nicht den Spendierfreudigen, sondern sind am 6. Oktober feierlich Bürgermeister Arno Jaeschke übergeben worden, damit auch die Öffentlichkeit etwas davon hat. Nach kurzer Zurschaustellung werden sie über die Wintersaison eingelagert und wieder zum Frühlingsmarkt 2021 gesichert aufgestellt.