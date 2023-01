Zehn Jahre wurde in Müncheberg groß gefeiert, das Kaiserbergfest zog neben den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt auch viele Gäste aus dem Umland an. Doch die durch Corona verzögerte Jubiläumsauflage 2022 war für das Organisationsteam zugleich die Letzte, das dreitägige Stadtfest in dies...