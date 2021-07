Entertainer Helge Schneider steht normalerweise für gute Unterhaltung und er ist für jeden Scherz zu haben. Was die Reihe der Strandkorb-Konzerte betrifft, ist es dem Entertainer aber offenbar ernst. Mit „Ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack“ hatte Helge Schneider vergangenen Freitag sein Strandkorb-Konzert in Augsburg abgebrochen. Was viele im Publikum für einen Scherz oder Teil des Programms hielten, war aber kein Spaß. Weil er „keinerlei Kontakt zum Publikum“ bekomme und ständig Menschen vor der Bühne hin und her laufen, fühlte sich der Entertainer offenbar gestört. „Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts machen“, sagte er und kritisierte das Konzept der Strandkorb-Konzerte und machte Schluss.

Youtube Helge Schneider beendet Strandkorbkonzert

Die Strandkorb-Konzerte an mehreren Orten in ganz Deutschland sollen größere Events wieder möglich machen. Dabei sitzen die Gäste in den Körben vor der Bühne und können so den Abstand zu anderen Besuchern einhalten. Dabei sollen die Besucher auch mit Speisen und Getränken versorgt werden. Wie Schneider einen Tag später per Videobotschaft erklärte, „hörte das nicht auf“ und er habe sich „immens gestört gefühlt“ und konnte „die Konzentration nicht halten“. „Ich will keine Scheißkonzerte geben“, sagte er.

Strandkorb-Open Air in Hoppegarten abgesagt

Am Mittwoch ist nun auch das Strandkorb-Open Air auf der Rennbahn in Hoppegarten gestrichen worden: „Abgesagt“ steht auf Schneiders Internetseite . Dort heißt es auch, er habe „Respekt für das große Engagement des Veranstalters, welches mit der Entwicklung eines neuen Konzeptes überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht habe.“ Für ihn persönlich passe das Format aber leider nicht.

Der Entertainer und der Veranstalter der Strandkorb-Konzertreihe sind „nach einem beiderseitig von Respekt und Verständnis geprägten Austausch der verschiedenen Meinungen“ so auseinandergegangen, gemeinsam 20.000 Euro den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz zukommen zu lassen, „und somit auch den Fans von Helge Schneider, die sich sicherlich auf ein schönes Konzert gefreut haben, zu zeigen, dass der finanzielle Aspekt genauso wenig im Vordergrund der Entscheidung stand wie eine etwaige Kritik am Strandkorb-Veranstaltungsformat.

Die Karten für das abgesagte Konzert in Hoppegarten können zurückgegeben werden.