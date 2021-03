Was ist lobenswertes bürgerschaftliches Engagement, was hingegen eine Ordnungswidrigkeit? Darüber gehen gerade im beschaulichen Dahmsdorf die Meinungen auseinander. Wolfram Glöde, wohnhaft in dem Ortsteil, hat vom Ordnungsamt der Stadt Müncheberg einen Verwarngeld-Bescheid über 50 Euro erhalten...