Vor historischer Kulisse auf dem Gutshof: In der Ernst-Thälmann-Straße 30 ließen sich an Imbissständen seltene Köstlichkeiten aus verschiedenen Kulturkreisen, Biere, Weine und regionale Produkte probieren. Das Street-Food-Festival ist seit 31. Juli in Berlin und Brandenburg auf Tour. In diesem Jahr werden die Anbieter noch bis zum 1. November unterwegs sein. © Foto: Jana Reimann-Grohs