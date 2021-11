Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls am vergangenen Samstagabend, 30. Oktober, in Strausberg gegen einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Am späten Abend war der Mann, der auf einem E-Roller unterwegs war, von einem 47-Jährigen angesprochen worden.

Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, das damit endete, dass der Rollerfahrer sein Gegenüber mit einer Blumenschere im Gesicht verletzte. Dann flüchtete der Wütende auf seinem Roller in Richtung August-Bebel-Straße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in das Strausberger Krankenhaus.