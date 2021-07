Jansen Bowden ist sichtlich geschockt: „Sieht so Gerechtigkeit aus?“, fragt er sich nach der zivilrechtlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Strausberg am 20. Juli. „Müsste ein Bürgermeister der SPD, zumal in Buckow, nicht eigentlich Wohnraum erhalten, statt ihn zu kündigen?“ Bowden ist ...