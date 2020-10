Die Freude am Gestalten - mit allen Mitteln der Kreativität - ist den einheimischen Künstlern auch in Coronazeiten nicht zu nehmen. Am Tag der offenen Ateliers am vergangenen Wochenende traten sie dafür den Beweis an. Bei Ernst Reifgerst in Wesendahl waren vor allem Zeichnungen aus dem zurücklie...