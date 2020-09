Eine Tour durch 150 Jahre Kirchenbaugeschichte unternahmen Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, eine Gruppe interessierter Petershagen-Eggersdorfer und Altlandsberger. Gestartet wurde dazu schon am Sonnabend in der Eggersdorfer Dorfkirche. Dorthin hatte Ingetraud Senst, viele Jahre im Landesamt fü...