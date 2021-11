Der Kleintierzüchterverein D782 gehört in der Szene zu den festen Größen im Land. Kein Wunder, wenn zur Vereinsschau, zumal nach der Zwangspause, die Gäste in Scharen strömen – was gibt es Besonderes und teils Ausgefallenes an Kaninchen, Tauben und Hühnern zu bewundern?