„Heute Vormittag war es nicht so doll, aber am Nachmittag hatten wir so 15 bis 20 Familien, das ist in der Woche in Ordnung“, zieht Patrick Nast eine Tagesbilanz an diesem Septembertag. Zudem verweist er darauf, dass nach den aktuellen Bestimmungen zwar kleine Gruppen aus Schulen und Kindergärt...