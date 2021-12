In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Feiertag sind die Temperaturen auf unter null Grad Celsius gefallen. Vor der Katzenauffangstation in Rüdersdorf stehen am Weihnachtstag um 9 Uhr morgens vier Frauen – und kommen nicht herein. Das Torschloss ist vereist und weder Feuerzeug noch Enteiser ...