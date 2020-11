Aus der Not eine Tugend machen, sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen – das ist am Wochenende beim Kinder- und Jugendfestival in Rüdersdorf gelungen. Akteure wie Publikum hatten ihren Spaß, und hinsichtlich der Vorsorge unmittelbar vor Beginn des Corona-Teillockdowns hätte man mehr ga...